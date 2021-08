Zorc stellt erneut klar: Kein kurzfristiger Haaland-Verkauf

Erling Haaland ist derzeit der überragende Spieler von Borussia Dortmund. Foto: Marius Becker/dpa (Bild: dpa) (Foto: Marius Becker/dpa)

Dortmund - Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat erneut einen kurzfristigen Wechsel von Torjäger Erling Haaland ausgeschlossen.

«An unserer Position hat sich nichts geändert und wird sich auch nichts ändern», sagte Zorc der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung». Beim «Kicker» betonte der 59-Jährige: «Ich gehe davon aus, dass wir jetzt noch zwei Tage lang mit wilden Gerüchten konfrontiert werden. Unser Standpunkt ist klar, ich muss nicht ständig den Papageien spielen.»

Angesichts des möglichen Wechsels von Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain zu Real Madrid für rund 180 Millionen Euro hatte es am Wochenende in europäischen Medien Spekulationen gegeben, dass PSG nun versuchen könnte, Haaland zu kaufen. Der BVB hatte aber zuletzt immer wieder betont, den 21 Jahre alten Norweger auch bei einem unmoralischen Angebot in diesem Sommer nicht ziehen zu lassen. Haalands Vertrag in Dortmund läuft noch bis Juni 2024.

© dpa-infocom, dpa:210829-99-11878/2