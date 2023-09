„Zu viel Larifari“: Mutloser BVB weiter auf Formsuche

Auch eine deutlich defensivere Taktik mit drei Innenverteidigern, einer Fünferkette und zunächst ohne zentralen Stürmer bewahrte den BVB in der französischen Hauptstadt nicht vor dem befürchteten Fehlstart in die Königsklasse. „Wir sind sehr viel hinter dem Ball hergelaufen“, beklagte Emre Can den größtenteils einseitigen Spielverlauf. Im ersten Frust wollte der BVB-Kapitän die Probleme nicht schönreden: „Es fehlen einige Dinge zu 100 Prozent. Wir machen zu einfache Fehler. Das muss auf jeden Fall besser werden.“