„Zunächst Bedenken“: BVB-Präsident schenkt Nmecha Vertrauen

Nmecha hatte im Zuge der Bekanntgabe des Wechsels die Dortmunder Fans um „die Chance“ gebeten, „mich kennenzulernen“ und zu sehen, „dass ich hoffentlich ein toller Mensch bin“. Bei der Kritik an seinen Posts in sozialen Medien, die Fans als homophob und queerfeindlich bezeichnet hatten, seien einige Dinge aus dem Zusammenhang gerissen worden, so Nmecha: „Ich bin natürlich Christ, aber ich liebe alle Menschen und diskriminiere auch nicht.“