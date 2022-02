Zverev erreicht Finale in Montpellier - 20. Titel winkt

Hat das Finale des Turniers in Montpellier erreicht: Alexander Zverev. Foto: Pascal Guyot/AFP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Pascal Guyot/AFP/dpa)

Montpellier - Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim Hallen-Turnier in Montpellier mühelos das Endspiel erreicht. Der 24-Jährige aus Hamburg gewann sein Halbfinale gegen den Schweden Mikael Ymer mit 6:1, 6:3.

Nach 52 Minuten hatte Zverev das 29. Finale seiner Karriere erreicht. Im Endspiel am Sonntag trifft der an Nummer 1 gesetzte Zverev auf den Kasachen Alexander Bublik. Der Weltranglisten-35. setzte sich gegen den Serben Filip Krajinovic mit 6:4, 6:2 durch. Zverev winkt nun der 20. Titel seiner Karriere. Das Turnier in Montpellier hatte er bereits 2017 gewonnen.

Am Vortag hatte der Olympiasieger, der vor zwei Wochen bei den Australian Open bereits im Achtelfinale am Kanadier Denis Shapovalov gescheitert war, den Franzosen Adrian Mannarino ebenfalls klar besiegt.

