Zwei späte Tore: RB Leipzig besiegt Werder knapp

Leipzig ging zwar mit einer Bilanz von fünf Siegen aus fünf Heimspielen gegen Werder in das Spiel, aber ohne Dani Olmo. Der in den vergangenen Wochen überragende Spanier klagte über muskuläre Probleme. Da der 25-Jährige in Sachen Verletzungen durchaus als vorbelastet gilt, ging Trainer Marco Rose kein Risiko ein. Stattdessen rutschte der in puncto Geistesblitz-Vermögen auf ähnlichem Level angesiedelte Emil Forsberg in die Startelf.