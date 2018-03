VON VOLKMAR SCHÄFER

Auch im Wok die Nummer eins

RODELN "Schorsch" Hackl über Stefan Raab, Kufentüfteln und Olympische Spiele

Er ist eine, wenn nicht sogar die Legende in seiner Sportart. Georg, genannt "Schorsch" Hackl, hat viele Titel und Medaillen gesammelt - und er hat einiges erlebt auf und neben den Eiskanälen dieser Welt. Einen Einblick in das Leben als Leistungssportler und auf die Karriere danach gewährte der 47-Jährige am Mittwochabend in Hüttenberg-Rechtenbach.

Copyright © mittelhessen.de 2013