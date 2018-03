Nix Abraham, lieber Schumi

Sanwil ist Armenier, wohnt aber schon seit 20 Jahren in Krasnaja Poljana. Sanwil kennt Arthur Abraham, den Boxer. Hält es aber lieber mit "Schumacher" und "Formula", wie er stolz verkündet. Allein schon aus beruflichen Zwecken interessieren den erfahrenen Taxifahrer mehr die PS denn die Faustkämpfer. Sanwil bringt den deutschen Journalisten dorthin, wo er in den ersten Tagen eines sportlichen Großereignisses immer hin muss. Zum Medienzentrum, im olympischen Fall also nach Sotschi-Stadt.

