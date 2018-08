Von Tim Straßheim

MOMENT MAL

„Wayne“ juckt das?

Die Frage ist berechtigt: „Wayne“ interessiert schon Fußball in Amerika? Die Antwort: Alle, die den Rooney mögen. Mit 32 Jahren sagte er England im Sommer Goodbye, um in den USA bei DC United die letzten Jahre seiner Karriere zu verbringen. Und das mit großem Erfolg. Beim 3:2 wurde der ehemalige Topstürmer von Manchester United zum gefeierten Helden, obwohl er nicht einmal selbst einen Treffer erzielte. Was war geschehen? DC-Torwart David Ousted war in der Nachspielzeit beim Stand von 2:2 bei einer Ecke mit in den gegnerischen Strafraum gegangen, weil Washington als Tabellenletzter nur noch Siege im Rennen um die Playoffs helfen. Die Ecke wurde jedoch abgewehrt, und Orlandos Victor Giro lief auf das leere Tor von DC United zu. Eine sichere „Bude“, wäre da nicht der nimmermüde Rooney gewesen. Die Legende sprintete hinterher und grätschte seinen Gegenspieler kurz hinter der Mittellinie ab. Doch damit nicht genug: Der Torjäger schaltete sofort in den Angriffsmodus um, lief noch einige Meter und flankte den Ball präzise in den Strafraum, wo Luciano Acosta mit dem Kopf zur Stelle war. Eine Aktion, die das Publikum von den Sitzen riss und überschwänglich bejubelt wurde.

