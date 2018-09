Von Volkmar Schäfer

STANDPUNKT

Augen auf die anderen Jäger

RSV muss sich orientieren

Selbst wenn es die Verantwortlichen des RSV Lahn-Dill nicht so gerne hören, beim Blick in die Zukunft müssen wir die Augen noch einmal auf die Vergangenheit richten. Natürlich hat das Team um Kapitän Michael Paye in der letzten Saison mit dem Pokal-Triumph einen Titel gewonnen. Aber, und das dürfen alle Beteiligten nicht verkennen, auf der Zielgeraden ging den Wetzlarern gehörig der Sprit aus.

