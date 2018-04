MOMENT MAL

Das Prinzip von Niko

Dieses Moment Mal wird wohl eher nicht so lustig werden. Stand jetzt. Zwei Wörter, die in Frankfurt derzeit genauso beliebt sind, wie so mancher Musiker bei der Echo-Verleihung. Mit zehn Buchstaben hat auch der US-Präsident bei Twitter schon so manchen Schabernack betrieben, doch im Rhein-Main-Gebiet ist das Neuland. Ausgesprochen hat sie Niko Kovac, noch Eintrachtler und ab April 2019 zum ersten Mal als Trainer Deutscher Meister mit dem FC Bayern München – oder eben ab Dezember 2018 noch nicht einmal mehr gut genug für einen Posten in der Wurstfabrik des Uli H. Selbst als Chauffeur könnte es – trotz kroatischen Bluts – eng werden. Klar ist nur: Ab Sommer trainiert er in München. Stand jetzt. Doch was ist an den Wörtern eigentlich so schlimm? Der Blick in den Duden liefert keine Hilfe. „Stand“ bedeutet die im Ablauf einer Entwicklung zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichte Stufe. Und „Jetzt“ wird folgendermaßen definiert: Bezeichnet einen mehr oder weniger eng begrenzten Zeitraum in der Gegenwart, in dem etwas eintritt oder stattfindet. Richtig geholfen haben diese Definitionen doch nicht, oder? Sicher aber ist: Ab sofort können in unserer Gesellschaft diese zwei Wörter als „Kovac-Prinzip“ benutzt werden. Ein Beispiel? Sagt die Frau: „Schatz, wirst du mich auch in zehn Jahren noch lieben?“ Antwort des Mannes: „Aber natürlich. Stand jetzt.“

