Von Thomas Hain

Das Wunder von Belo Horizonte

Schlaflos in Moskau. Auch wenn die Tage lang und die Nächte kurz sind, fällt es schwer, zur Ruhe zu finden. Nach gefühlten zehn Minuten wachen wir wieder auf und wälzen uns schweißgebadet in den keineswegs schlechten Betten. Das nervt. Und ausgerechnet wenn der Wecker klingelt, fällt es dann schwer, sich zu erheben. Dann fehlt eben die verdiente und so dringend notwendige Nachtruhe.

