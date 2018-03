MOMENT MAL

Der Fußball kann warten

Für unsere Olympioniken dürften es die schönsten Tage des Jahres sein. Endlich stehen sie einmal im Mittelpunkt. Endlich dürfen sie einmal vor einem großen Publikum zeigen, was sie können. Und dies, obwohl sie für einen Sieg bei den Spielen ungefähr so viel verdienen wie Mesut Özil bei Arsenal London an einem Tag. König Fußball hat zwar keine Pause, aber wir fiebern mehr mit unseren Biathleten, Bob-Fahrern oder unseren Eiskunstläufern mit. Aber: Anscheinend hat der Fußball Gemeinsamkeiten mit den Damen und Herren auf dem Eis. So sagte Mario Götze von Borussia Dortmund in seiner Analyse nach dem Sieg seines BVB bei Borussia Mönchengladbach folgendes: „Die ersten 20 Minuten waren wie Eiskunstlaufen.“ Was der Mittelfeldspieler damit meinte, können wir leider nicht aufklären. Es geht wohl irgendwie um den Rasen. Auch auf der Facebook-Seite des 25-Jährigen oder dessen Instagram-Account finden wir die Antwort nicht. Auch seine Freundin Ann-Kathrin Brömmel hüllt sich in den sozialen Medien in Schweigen.

Copyright © mittelhessen.de 2018