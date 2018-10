Von Tim Straßheim

MOMENT MAL

Der Jogi und der Söder

Was ist nur mit uns Deutschen los? Schlechter Fußball, schönes Wetter und eine dauerhaft wackelige Regierung. Wir könnten fast glauben, wir befinden uns in Italien. Sind wir aber nicht! Hallo? Deutschland steht vor einem Abstieg! Hat das noch niemand mitbekommen? Am Dienstag stand nicht nur eine Kickerei in der Nations League an, sondern es war auch Tag des Brotes. Und wir müssen – zumindest vom Ergebnis her – sagen: Jogis Jungs haben schon wieder nichts gebacken bekommen. Klar, wir könnten nun behaupten, beim letzten Mal, als die DFB-Elf bei einem Freundschaftsspiel in Führung lag, war der FC Bayern international noch eine Spitzenmannschaft. Doch das hilft jetzt auch nicht mehr. Aber vielleicht müssen wir auch einfach unendlich froh sein, dass wir gegen den Weltmeister immerhin eine Halbzeit gewonnen haben. Vor dem Anpfiff zwischen Deutschland und Frankreich mussten wir schon befürchten, dass das Duell auch Egalité gegen ohjeminé heißen könnte.

Copyright © mittelhessen.de 2018