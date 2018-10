Von Tim Straßheim

MOMENT MAL

Der Zieler und Mathe

Geben Sie es bitte zu: So manch einer von Ihnen hat doch am Samstagabend gegen 19.15 Uhr bestimmt wieder gedacht: Es ist wie immer – da verlieren die Bayern nach gefühlten 100 Siegen in Folge mal wieder eine Partie, und dann macht die Borussia eine auf Doofmund und patzt gegen Leverkusen. Denkste! Nicht nur der Autor dieser Zeilen hat nach dem 0:2-Pausenstand in der Bayarena abgeschaltet, auch Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sollen am nächsten Morgen beim Frühstück beim Blick auf die Tabelle vor Schreck den Champagner auf den Kaviar gespuckt haben. Doch es ist Realität: Die Münchener haben verloren – oder noch krasser ausgedrückt: Sie sind seit zwei Spielen in Serie ohne Erfolgserlebnis. Die Krise deutet sich an, Jupp Heynckes hat vorsichtshalber mal sein Handy ausgemacht und die Mailbox erneuert. Inhalt: Aktuell sei er nur für den Verein für Deutsche Schäferhunde erreichbar. Zum Glück kann Trainer Niko Kovac die Schande ausmerzen und an diesem Dienstag gegen die Tulpenverkäufer nachlegen.

