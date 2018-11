MOMENT MAL

Dick im Geschäft

Als sein Handy klingelt, ist Ailton gerade dabei, sich ein großes Stück Pizza von seinem Lieblingslieferdienst „Pizza Toni“ in den Mund zu stopfen. Er runzelt die Stirn. „Wer denn jetzt wollen telefonieren Ailton?“, murmelt der „Kugelblitz“ und nimmt ab. „Ja, wer anrufen während Mittagessen?“ „Hallo Toni, du, ich bin’s, der Max Kruse.“ „Max? Was kann Ailton tun für dich?“ „Ja, ähm ... ich habe ein Problem. Du hast es ja vielleicht gesehen. Alle machen sich über mich lustig, nur weil ich so gern Nutella esse. Und weil ich deshalb vielleicht nicht ganz den Körper eines Cristiano Ronaldo habe. Auch wenn ich natürlich trotzdem besser aussehe.“ „Ja, und was können Ailton dafür?“ „Du kennst dich doch damit aus. Mit ... naja ... etwas zu viel auf den Rippen.“ „Ailton nicht dick, Ailton schießt Tor. Wenn Ailton Tor, dick egal“, echauffiert sich der Brasilianer.

