MOMENT MAL

Die Fratze der Chaoten

Die Fans haben kapituliert, die Chaoten drängen in den Vordergrund und geben dem Hamburger SV eine hässliche Fratze. Dass unzählige Feuerwerkskörper aus dem Block des Bundesliga-Dinos das Derby bei Werder Bremen an den Rande eines Spielabbruchs brachten, war zugleich unwürdiger Rahmen und Symbol dafür, wie ein Club sich selbst zerlegt. Dramatische personelle Fehleinschätzungen auf höchster Ebene, gepaart mit dem Größenwahn, Geld auszugeben, das nie vorhanden war, haben jenen Verein mit Weltruf, der in einer der reichsten Städte der Republik von einem Milliardär unterstützt wird, an den Abgrund geführt.

