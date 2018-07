Von Tim Straßheim

MOMENT MAL

Die Klum holt Özil

Ob sie es wollen oder nicht: Steffen Effenberg und Mesut Özil haben ein paar Gemeinsamkeiten. Für beide war nach einer WM im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Schluss, bei beiden hieß der Gegner Südkorea. Okay, der „Tiger“ wagte ein paar Jahre später noch einmal ein Comeback, aber das können wir an dieser Stelle vernachlässigen. Nüchtern betrachtet waren es Fingerbewegungen, die zum Aus führten. Effenberg löste mit seinem „Gruß“ 1994 bei den Titelkämpfen in den USA Richtung Fans großen Alarm aus, bei Özil drückte ein Fotograf dagegen zur falschen Zeit auf den Auslöser. Großer Unterschied: Während „Effe“ auf und neben dem Platz keinen Zweikampf aus dem Weg ging und auch nach seiner Karriere noch austeilt, ist die letzte gewonnene Eins-gegen-eins-Situation von Özil laut Uli Hoeneß auf die Zeit um etwa 2014 datiert. Kein Zweifel, dem Macher des FC Bayern können wir das glauben. Er hatte vor vier Jahren genügend Zeit, um im „Ferienhotel“ in Landsberg diese Statistik sorgfältig auszuarbeiten.

