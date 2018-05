EINWURF

Einige Spieler des Hamburger SV haben die Winterpause der Fußball-Bundesliga, die diesmal nur ein Päuschen war, zum Kurzurlaub in der Heimat genutzt. Im Gegensatz zu den Kollegen Gotoku Sakai und Douglas Santos, die um die halbe Welt nach Japan und Brasilien geflogen sind, waren die rund 460 Kilometer von der Hansestadt in den Dillenburger Stadtteil Frohnhausen für Luca Waldschmidt ein Klacks. Der „Retter“, der die Rothosen am letzten Spieltag mit seinem späten Siegtor zum 2:1 gegen den VfL Wolfsburg vor der dritten Relegation in vier Jahren bewahrte, hat die Zeit in der Heimat genossen. Mit Mutter Silke, Vater Wolfgang und Schwester Lisanne feierte der 21-Jährige zu Hause in der Bayernstraße Weihnachten, besuchte Opa Jürgen und die Omas Ursula und Erika, die fleißig alle Zeitungsausschnitte für ihn sammelt, und drehte mit Labrador Sammy seine Runden, um fit zu bleiben. Denn ein Profi darf sich auch im Urlaub nicht hängen lassen und muss auf die Ernährung achten. So winkte der Junioren-Nationalspieler auch dankend ab, als beim Geburtstag seiner Tante Uschi, einer Konditorin, die leckere Torte auf dem Kaffeetisch stand. Schließlich will Luca Waldschmidt, der am Neujahrstag mit der Mannschaft von Coach Markus Gisdol ins Trainingslager nach Jerez de la Frontera im Süden Spaniens aufbrach, in der Rückrunde um mehr Einsätze kämpfen. Vater Wolfgang, einst Zweitligakicker beim SV Darmstadt 98 und Leistungsträger des früheren Hessenligisten Eintracht Haiger, kam der Einladung einiger HSV-Edelfans, sie nach Andalusien zu begleiten, nicht nach. Auch auf Bitten seines Sohnes. Möglicherweise wird der stolze Papa und langjährige Förderer den Weg seines Filius’ bald anderswo begleiten. Angeblich buhlen der SC Freiburg und 1899 Hoffenheim um die Dienste des hochveranlagten Linksfußes, der auch nach seinem goldenen Tor im Sommer beim Bundesliga-Dino immer noch auf den Durchbruch wartet.

