Von Tobias Treude

Sechs Jahre können im Sport eine verdammt lange Zeit sein. Man überlege nur, was seit 2012 alles passiert ist. Mit Borussia Dortmund gab es letztmals einen Meister in der Fußball-Bundesliga, der nicht Bayern München hieß. Der mittlerweile etablierte Regionalligist TSV Steinbach wurde ebenfalls Erster – allerdings noch in der Gruppenliga. Michael Schumacher bestritt im Mercedes seine letzte Formel-1-Saison. Und eine aufstrebende Hindernisläuferin aus Dillenburg wurde bei den Leichtathletik-Europameisterschaften Vierte über 3000 Meter. Was Gesa Felicitas Krause damals in Helsinki leistete, war ein erster Fingerzeig auf der ganz großen Bühne, der eigentlich eine Medaille verdient gehabt hätte. Mit der kleinen Verspätung von sechs Jahren hat sie diese nun in Bronze erhalten. Bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund wurde Krause nachträglich geehrt. Die Ukrainerin Swetlana Schmidt war nach Unregelmäßigkeiten in ihrem biologischen Pass bereits 2015 gesperrt und ihr zweiter Platz von Helsinki gestrichen worden. Es vergingen noch einmal fast drei Jahre, bis die Bronzemedaille nun ihre rechtmäßige Besitzerin fand. Für Gesa Krause ein emotionaler Moment, wie sie auch in ihrem Statement auf Instagram mitteilte: „Eine schmerzliche Erfahrung, denn den Lauf verbinde ich in meinem Kopf immer noch mit einer Niederlage. Doch nun weiß ich, dass es mein erster große Erfolg meiner Sportkarriere war, und so langsam wird es auch real. Ich bin dankbar für den tollen Rahmen, in welchem mir die Medaille heute überreicht wurde und hoffe, dass Dopingsünder auch in Zukunft keine Chance haben.“

