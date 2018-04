Von Tobias Treude

MOMENT MAL

Ein Vulkan namens Gigi

Letzte Ausfahrt Platzverweis: Am 27. Februar 2017 war der Vulkan Ätna auf der Insel Sizilien bislang letztmals aktiv. Am Mittwochabend dürfte sich Michael Oliver wie bei einem erneuten Ausbruch gefühlt haben. Der Engländer erlebte eine Eruption der italienischen Art, als er in der 93. Minute auf den Elfmeterpunkt des Estadio Santiago Bernabéu zeigte und damit das Aus von Juventus Turin in der Champions League besiegelte – und womöglich das Ende der internationalen Vereinskarriere einer Legende. Vulkan Gigi war nicht zu stoppen, die Lava sprudelte aus ihm heraus. Buffon verlor die Nerven, Cristiano Ronaldo behielt sie. Es wäre ein unwürdiges Ende einer einmaligen Laufbahn. Der mehrmalige Welttorhüter ließ auch lange nach dem Spiel noch Dampf ab, sagte, der Schiri habe einen Mülleimer dort, wo andere ein Herz hätten. Aber was ist schon ein würdiges Karriereende? Buffon konnte sich noch in den Katakomben bei Real-Coach Zinedine Zidane eine Antwort auf diese Frage holen. Der Franzose trat 2006 bekanntlich mit einem Kopfstoß von der großen Bühne ab – im Tor der Italiener im WM-Finale damals: „Grande Gigi“.

