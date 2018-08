MOMENT MAL

Ein ganzes „S“ zu viel

Der DFB-Pokal hat begonnen, die Bundesliga geht bald los. Wir können jetzt schon festhalten: Für Hummels kann es nur besser werden. Hummels hat in diesem Sommer viel mitmachen müssen. Hummels möchte eine Königin sein, aber die „Königlichen“ aus Madrid gewannen die Champions League. Beim Endspiel um den Cup in Berlin war Eintracht Frankfurt der Spielverderber, so dass es mit dem flotten Beitrag auf Instagram oder Facebook auch nichts wurde. Und würde das nicht reichen, war auch die Weltmeisterschaft ein Desaster, das geplante Selfie mit schön geschminkten Lippen, Topfrisur und dem Goldpokal fiel ins Wasser. Spätestens jetzt könnte klar sein, dass dieser Beitrag nicht um den Verteidiger des FC Bayern geht, sondern um seine ehrenwerte Gattin. Es läuft einfach nicht für sie. Der Job der Spielerfrau ist hart, nun kommt auch noch der berufliche Misserfolg dazu. Dabei kann die liebe „Cathy“ noch nicht mal was dafür. Aufklärung: Die ehemalige Mrs. Fischer hat eine eigene Schuhkollektion entworfen – und dabei womöglich unbewusst gegen geltendes Markenrecht verstoßen. Die dänische Sportartikel-Firma Hummel wirft ihr genau das vor und erwirkte vor dem Hamburger Landgericht erfolgreich eine einstweilige Verfügung. Streitpunkt war der Schriftzug „Hummels“, mit dem die 30-Jährige ihr Produkt vertrieb. Hummel sieht darin wegen der Namensähnlichkeit eine Markenrechtsverletzung. Das Gericht gab dem Unternehmen Recht, wie ein Sprecher bestätigte: „Die Zeichen stimmen in sechs von sieben Buchstaben überein“, heißt es in dem Beschluss. Was ja durchaus offensichtlich ist.

