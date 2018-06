Von Arne Wohlfarth

STANDPUNKT

Eine Bereicherung der Bundesliga

TVH braucht sich nicht grämen

Es kam, wie es kommen musste: Abstieg. Nach einem Jahr in Liga eins. Grämen muss sich der TV Hüttenberg deswegen aber nicht. Ganz im Gegenteil: Das Liga-Schlusslicht wurde deutschlandweit als Bereicherung der Bundesliga wahrgenommen. Mit toller Einstellung und unbändigem Willen versuchten die Spieler, unterstützt von einem begeisterungsfähigen Publikum, die finanziellen und strukturellen Nachteile, die ein Dorfclub nun mal hat, wettzumachen. Was der Mannschaft häufig gelang. Sie ließ sich durch den Weggang ihres Trainers nach zehn Spieltagen und verletzungsbedingten Rückschlägen zwar beeindrucken, aber nicht unterkriegen. All das brachte den Hüttenbergern zu Recht Anerkennung ein.

Copyright © mittelhessen.de 2018