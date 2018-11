Von Tim Straßheim

MOMENT MAL

Einfach eine andere Liga

Eintracht-Trainer Adi Hütter ist vor Schreck die Ölkanne aus der Hand gefallen, als er seine Maschinen Rebic, Haller und Jovic neu gerade neu justieren wollte und folgende Nachricht hörte: Die großen Fußball-Clubs in Europa planen eine Super League. Sein erster Gedanke: „Toll, jetzt wollen die in die Schweiz, wo ich doch extra vor der Saison aus Bern in die Bundesliga gekommen bin, um mich mit Dortmund oder Bayern zu messen.“ Doch Frankfurts Coach darf durchatmen: Mit der Super League ist nicht die Schweiz gemeint, obwohl die höchste Spielklasse der Eidgenossen doch so heißt.

