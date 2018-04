MOMENT MAL

Emotionale Eloquenz

Domenico Tedesco ist bekannt für seine eloquenten Auftritte und messerscharfen Analysen in Echtzeit. Selbst wenn sich ein gegnerischer Spieler am Zehennagel verletzt, weiß der Schalker Trainer daraus einen Vorteil für seine Mannschaft zu ziehen. Unvergessen schon jetzt sein Erklärstück nach dem Taktikkrieg mit Julian Nagelsmann. „Wir haben in einem 3-1-4-2 angefangen. Sie haben dann gemerkt, dass wir Grillitsch mehr oder weniger auf den Füßen stehen, haben dann umgestellt auf 3-4-3. Wir mussten dann auch auf 3-4-3 umstellen, weil wir ansonsten mit den zwei Stürmern und dem Zehner keinen Zugriff auf die beiden Sechser von Hoffenheim bekommen hätten. Das hat er (Julian Nagelsmann) dann auch gesehen, hat dann auf 4-1-4-1 oder 4-3-3 umgestellt. Wir haben dann auf 5-2-1-2 umgestellt.“ Noch Fragen? Tedesco, der Mann, der öfter das System wechselt als die Unterhose. Aber der Deutsch-Italiener kann auch anders, emotionaler und irgendwie menschlicher. Nach dem Derbysieg feierte er noch ausgelassen im Fanblock, eine Woche später gegen Köln warf er seiner Mannschaft Arroganz vor.

