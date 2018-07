Von Arne Wohlfarth

MOMENT MAL

Freibrief ohne Konzept

Nun macht Joachim Löw also weiter. Es gibt Gründe, das für eine gute Nachricht zu halten. Die Verdienste des Badeners für den deutschen Fußball sind unbestritten. Er hat nach schwierigen Jahren zu Beginn des Jahrtausends erst an der Seite von Jürgen Klinsmann und dann alleine die Nationalmannschaft in eine neue Sphäre geführt – spielerisch und taktisch. Die Krönung erfolgte 2014 in Brasilien. Bis das Desaster in Russland passierte, stand die DFB-Elf bei jedem großen Turnier mindestens im Halbfinale. Von daher hat es seine Berechtigung, dass der Mann, der die Truppe jeweils anleitete, nach einem Ausreißer nach unten die Chance erhält, diesen auch wieder zu korrigieren.

Copyright © mittelhessen.de 2018