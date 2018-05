MOMENT MAL

Freude auf Liga drei

Jetzt ist es also geschafft: Im Fußball sind die letzten Entscheidungen gefallen. Zumindest im Vereinsfußball. Es steht ja – Topstürmer Sandro Wagner kann es schon nicht mehr hören – ein nicht ganz so unwichtiges Turnier in Russland an. Aber dazu hier nur am Rande. Werfen wir einen Blick zurück: Meister sind die Bayern geworden. Mal wieder. Dennoch sind die Jungs von der Isar doch irgendwie spannend. Ein Rentner muss aus seinem Ruhestand raus, um das Team wieder in die Spur zu führen. Das schafft er. Trotz eines Sportdirektors, der in Interviews so gute Antworten gibt, als würde er der nächste Präsident der USA werden wollen. Obwohl, aufgeregt hat er sich ja im DFB-Pokalfinale zu Recht. Es hätte Elfmeter für den FCB geben müssen. Schon ärgerlich, dass die Mannschaft, die mit mehr Herz und Leidenschaft agiert hat, auch mal gewinnen darf. Dabei wollten Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß doch schon der Presse sagen, dass sie so arrogant und erfolgreich sein müssen, nur um der Bundesliga zu helfen. So schwiegen sie lieber nach dem Abpfiff in Berlin. Das tut auch mal gut.

