MOMENT MAL

Friedhelmfunkelt

Als er auf dem Podium im Presseraum der Dresdner Fußball-Arena saß, funkelte Friedhelm Funkel – auch wenn er wie ein begossener Pudel aussah. Seine Spieler hatten kurz zuvor literweise Altbier über ihren Coach geschüttet. Er genoss es. Schließlich hatte er mit Fortuna Düsseldorf gerade die Rückkehr in die Bundesliga perfekt gemacht. Für Funkel ist es der sechste Aufstieg in seiner Trainerkarriere – ein Rekord. Und in Zeiten, in denen die Laptop-Generation vergöttert wird, ein Zeichen, dass viel Erfahrung gepaart mit moderner Denkweise auch ohne Begriffe wie „permanente Kompaktheit“, „schwimmende Neun“ und „abkippender Sechser“ zum Erfolg führen kann.

