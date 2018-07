MOMENT MAL

Glückliches Ende

Die Deutschen und die Fußball-WM in Russland. Es passte einfach nicht. Die Nationalelf? Hat sich schneller verabschiedet als Mesut Özil bei einem Foto „cheese“ sagen kann. Klar, wenn Krisenmanager Oliver Bierhoff den Jungs das WLAN mitten in der Nacht im Teamhotel abstellt, weil sie zu viel PlayStation zocken, kann es nicht gut gehen. Das gab schon zu meiner Jugendzeit Ärger, wenn die Eltern es mir nicht gönnten, Eintracht Frankfurt als Manager am PC zur Meisterschaft geführt zu haben! Unser Schiedsrichter? Felix Brych leitete nur eine Partie. Obwohl er gut gepfiffen hat – und auch noch aus München kommt. Aber vielleicht wird das ja Mode. Ein Bayer, dem sie etwas wegnehmen. Horst Seehofer zittern schon.

