MOMENT MAL

Herberger oder Lineker

Der Samstagabend hat mal wieder verdeutlicht, warum wir den Fußball so lieben. Nicht wegen der irrealen Gehälter, der gekünstelten Gefühle oder der schönen Frisuren. Nein, es geht um genau solche Momente, wie ihn Toni Kroos um kurz vor 22 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit im Fischt-Stadion von Sotschi zelebrierte. Als der von ihm gestreichelte Ball durch die Luft schwebte, schien die Zeit für einen Moment still zu stehen. Ein Freistoß wie ein Kunstwerk, so elegant und schön. Ein Freistoß wie aus dem Handwerk, so präzise und perfekt. Als der Ball am Ort der Sehnsucht ankam, wurden aus Marketingprodukten für einen Moment wieder die Kinder vom Dorf-Bolzplatz oder dem Käfig aus Berlin-Wedding. Ein einziger Schuss lässt aus der Blamage möglicherweise den Wendepunkt werden. Das ist der pure Fußball – und nicht der Coca-Cola-Fanclub oder die Bild, die ihren persönlichen Höhepunkt schon vor dem Spiel hatte, weil alle elf Spieler die Hymne mitgesungen haben.

