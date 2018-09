Von Tim Straßheim

MOMENT MAL

Kein Abi, nur EM

Ein bisschen verwirrt waren die Fernseh-Zuschauer am Donnerstagnachmittag. Mehrere Gedanken müssen ihnen durch den Kopf geschossen sein. Zum Beispiel: Warum wird eine Abi-Verabschiedung im TV gezeigt? Und wieso freut sich der ältere Herr so extrem mit seinem Sohn? Irgendwann dämmerte es dem geneigten Fußball-Fan, dass das überhaupt keine Abschlussfeier einer Schule ist, sondern die EM-Vergabe. Und bei den Personen handelt es sich auch nicht um Vater und Sohn, sondern um DFB-Präsident Reinhard Grindel und Philipp Lahm. Es war schon sehr nett von der UEFA, die Entscheidung gegen 15 und nicht nach 20 Uhr durchzuführen, damit Philipp dabei sein darf. Deutschland siegte. Damit war im Vorfeld nicht zu rechnen. Die Frage lautete vorher: Geht das Großereignis an ein Land, in dem auf offener Straße Minderheiten und angefeindet werden – oder doch an die Türkei?

