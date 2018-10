Von Tim Straßheim

MOMENT MAL

Kein Bier vor vier

Deutschland feiert Festtage im europäischen Fußball. Bis auf die TSG Hoffenheim haben alle Teams mindestens einen Punkt geholt. Sogar die Bayern haben ihr Unentschieden gegen starke Jungs aus Amsterdam geholt. Wenn die so weitermachen, rückt das Finale in der Europa League gegen Frankfurt immer näher. Auf die Eintracht dürfen wir uns international ohnehin verlassen, aber auch die Schalker gewinnen 1:0 in Moskau. Der Torschützen soll bei einem bekannten Fast-Food-Restaurant sogar nun einen eigenen Burger erhalten: Name: McKennie. Es dauert zwar 88 Minuten, bis er serviert wird, zeigt dann aber seine Qualitäten.

