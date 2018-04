MOMENT MAL

Kein Pep, dafür Herz

Lassen Sie und doch mal für einen Moment eine Reise in die Vergangenheit unternehmen. Dafür reicht schon das Jahr 2017. Paris Saint-Germain mit Superstar Neymar schießt in der Gruppenphase die Fußball-Champions alles kurz und klein. Die Franzosen sorgen schließlich auch dafür, dass in Bayern ein Italiener gehen muss. Nicht nur Arjen Robben und Co, sondern auch Horst Seehofer reibt sich in München die Hände. Immerhin einer weniger in seinem Bundesland, der nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Doch nicht nur in Paris gibt es tolle Partien, auch der FC Barcelona, der traditionell für große Kunst mit dem Ball steht, dominiert in der europäischen Königsklasse. Selbst in England hat der Fußball einen Aufschwung, vielleicht sogar richtig pep bekommen, seit Guardiola bei Manchester City das Sagen hat.

