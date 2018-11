Von Tobias Manges

MOMENT MAL

Kein stilles Örtchen

Es war bisher die Sportmeldung der Woche, die Neuigkeit, auf die alle Fußballfans sehnlichst gewartet haben. Endlich! Real Madrid baut im Santiago Barnabeu Videomonitore in die Pissoirs ein. Das Toiletten-Upgrade ist Teil der Sanierung des Stadions, das für satte 525 Millionen Euro modernisiert wird. Wenn dem Fußballliebhaber in der spannenden Schlussphase die Blase drückt, verpasst er dank des Videoscreens keine Sekunde vom Spiel und sieht, ob es auch auf dem grünen Rasen ganz nach Plan läuft. Ob in den Kabinen an der Innenwand der Tür ebenfalls ein solcher Monitor angebracht wird, ist nicht überliefert.Die Real-Fans reagierten erleichtert.

Copyright © mittelhessen.de 2018