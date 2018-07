MOMENT MAL

Mamma Mia

„Wir haben zu viele Fehler gemacht. Jetzt müssen wir das Spiel analysieren.“ Sätze, die auch von Joachim Löw stammen könnten. Gesagt hat das aber Jacobus Potgieter. Der ist Bundestrainer unserer Rugby-Nationalmannschaft. Die hat 15:66 gegen Samoa verloren. Die WM-Qualifikation rückt in weite Ferne. Soweit sind Thomas Müller und Co. noch nicht. Aber: Nun verhöhnen uns sogar die Schweden. Ein bekanntes Einrichtungshaus sucht am Dienstag, wenn die Nachfolger von Zlatan Ibrahimovic gegen die Schweizer antreten, deutsche Fachkräfte, die während dieser Zeit arbeiten. Mamma Mia, was haben die Skandinavier eigentlich gegen uns? Wir mögen doch deren Musik, sind auf der Bühne wahre Tanzköniginnen. Klar, beim Erfolg in der Vorrunde haben wir uns nach dem Abpfiff nicht mit Ruhm bekleckert, aber: Gibt uns noch eine Chance! Wie ich mich kenne, wie ich dich kenne, bekommen die beiden Nationen das doch wieder hin. Ich habe einen Traum: Wir können doch auch ein Rückspiel machen. Der Gewinner bekommt alles. Und da geht es um mehr als um Geld, Geld, Geld. Dann muss es gut sein. Nach dem Motto: Danke für die Musik, wir mögen uns!

