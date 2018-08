Von Tim Straßheim

MOMENT MAL

Mehr Ruhe durch Pink

Das muss auch erstmal einer schaffen. Eintracht Frankfurt startet zwar erst an diesen Samstag in die Fußball-Saison, befindet sich aber bereits jetzt schon in Not. Klatsche im Supercup gegen die Bayern, und im Pokal von den Ulmer Spatzen gnadenlos gerupft. Die Experten sehen schwarz, die Fans schieben Panik. Jüngstes Beispiel: Als Evan N’Dicka, für sechs Millionen Euro aus Frankreich gekommen und in beiden Partien bisher nicht im Kader, am Montag seinen 19. Geburtstag feierte, gratulierten die meisten Anhänger in den sozialen Medien mit den Worten: Wichtiger Mann für den Neuaufbau in Liga zwei.

