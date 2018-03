Moment mal

Da steht er. Auf einem Spielplatz unterhalb des Villenviertels von Bad Homburg, dem Sylt ohne Meer, wo seit dem Wahldebakel der FDP die Fahnen auf den einzelnen Türmen der protzigen Häuser auf Halbmast wehen. Kurze Hose, Kapuzenpulli, Turnschuhe, kleine Plauze. Auf den ersten Blick ist es nicht ersichtlich, dass er der erfolgreichste deutsche Fußballer ist. Welt- und Europameister, Champions-League-, Weltpokal- und DFB-Pokal-Sieger, UEFA-Pokal-Gewinner und mehrfacher Deutscher Meister. Was für eine Vita. Jetzt verwaltet der Frankfurter Bub seine Immobilien und wartet auf dieses eine Angebot, das ihn zurück auf die große Bühne hievt. Am Wochenende hätte es fast geklappt. Bert van Marwijk wollte ihn mit zum Hamburger SV nehmen. Und er wäre so gerne mitgekommen. Doch dieser begnadete Ex-Fußballer ist keiner, dem die Sympathien zufliegen. Bei seinen Clubs wurde er für sein Tempo, für seine Pässe, für seine Gnadenlosigkeit vor dem Tor vergöttert, bei der Konkurrenz aber stets verachtet. Selbst der HSV, sonst ein Hort für schwer Vermittelbare, mag Andreas Möller nicht haben.

