Moment mal

Und wieder eine spektakuläre Idee von Mario Balotelli! Der fleischgewordene Albtraum der deutschen Nationalmannschaft läuft neuerdings mit Fußballschuhen in Zeitungsoptik auf. Auf den Tretern sind Schlagzeilen zu sehen, die die Journaille über den unfassbar talentierten Skandalkicker verbrochen hat. Wie "Why always me?" ("Warum immer ich?", ein Zitat Balotellis, der sich als Sündenbock fühlte) oder "Goodbye Deutschland" (nach seinem Doppelpack im EM-Halbfinale 2012 gegen die Elf von Joachim Löw). Eine Idee, die sicher bald Nachahmer finden wird.

Copyright © mittelhessen.de 2013