Moment mal

Es soll einfach nicht sein. Ob es nun Pech, fehlende Qualität oder das falsche Wachs ist - Fakt ist: Für die deutschen Biathleten ist das Projekt "Medaille" in Sotschi wie verhext. Erik Lesser verbesserte sich am Montag in der Verfolgung zwar von Rang 21 auf den angesichts von drei Fehlschüssen respektablen 15. Platz.

