VON THOMAS HAIN

Moment mal

Der Stuttgarter Fußballfreund ist nun wirklich nicht verwöhnt. Acht VfB-Niederlagen in Folge können ganz schön aufs Gemüt gehen. Da sagt Manager Fredi Bobic, immerhin ehemaliger Nationalspieler, vor der Partie gegen Chile, er sei "sehr glücklich, ein Spiel sehen zu können, in dem mir das Ergebnis so was von wurscht ist". Gut, dass das Oliver Bierhoff, sein Europameisterkollege von 1996, nicht gehört hat. Der Manager und Schönredner der Nationalmannschaft reagiert auf derartige Ignoranz - und erst recht auf kritische Töne - mitunter sehr sensibel. Der smarte Ex-Torjäger hat nämlich "kein Verständnis, dass gegen Mesut und uns gepfiffen wird". Das könne er nicht nachvollziehen und wünsche sich "bei solchen Spielen mehr Unterstützung".

