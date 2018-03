Moment mal

Was für eine Schmach für Karl-Heinz Rummenigge - am nach dem "Ehrenmann Franz-Josef Strauß" (Zitat Franz Beckenbauer; Wahrhaftigkeit dieses Zitats nicht gesichert) benannten Flughafen wurde "Ehrenmann Rummenigge" (Zitat Uli Hoeneß; Wahrhaftigkeit dieses Zitats sehr wahrscheinlich), der dem durchlauchten Kreis der "Ehrenmänner des FC Bayern" (Zitat Focus; Wahrhaftigkeit dieses Zitats höchst wahrscheinlich) seit Jahrzehnten angehört, an der Ausreise in die USA gehindert.

