Von Tim Straßheim

MOMENT MAL

Neymars neue Rolle

Jetzt ist die Fußball-Weltmeisterschaft auch vorbei. Endgültig. Die Franzosen sind als neuer Titelträger in ihrer Heimat angekommen, die deutschen Spieler wissen nun, dass es bei unseren Nachbarn zwar einen Autokorso gab, aber keinen Fahrradkorso – das ist nämlich die Tour de France. In der Schweiz zählt die FIFA noch die vielen Franken, die sie eingenommen hat. Russlands Präsident Putin ist immer noch sauer auf den Wettergott, und im kroatischen Parlament ist Harmonie ausgebrochen, weil Staatschefin Kolinda Grabar-Kitarovic alle Probleme mit einer herzhaften Umarmung lösen kann. Fazit: Das Turnier in Russland gehört der Vergangenheit an, aber es wirkt nach. Auf folgende Themen können wir uns in den nächsten Monaten freuen – ganz sicher:

Copyright © mittelhessen.de 2018