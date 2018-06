Von Arne Wohlfarth

STANDPUNKT

Normal, was gar nicht normal ist

Starkes HSG-Abschneiden

Die HSG Wetzlar hat sich durch ihre starken Leistungen der Vergangenheit ein Problem geschaffen. Das, was sie in schöner Regelmäßigkeit abruft, wird als normal eingestuft. Aber: Das ist es nicht. Die vergangenen Wochen haben das gezeigt: die Niederlage im Pokal-Halbfinale. Die Heimpleite gegen den TBV Lemgo. Wenn bei den Grün-Weißen – aus welchen Gründen auch immer – die Rädchen nicht optimal ineinandergreifen, dann wird es gegen jeden Bundesligisten schwer. Diese beiden Spiele haben bewiesen, welch außerordentliche Leistungen die Wetzlarer in den Monaten zuvor hingelegt hatten. Als sie in Kiel gewannen, sich zu Hause gegen Göppingen, Melsungen oder Hannover-Burgdorf durchsetzten oder aber die Duelle gegen Erlangen, Ludwigshafen, Stuttgart und Gummersbach für sich entschieden. Siege, die dafür sorgten, dass der Club in seiner Jubiläumssaison nie in Gefahr geriet, abzustürzen.

