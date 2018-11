Von Tim Straßheim

MOMENT MAL

Plötzlich HSV-Fan

Die Nationalelf macht Platz, an diesem Samstag darf der FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga gegen Nürnberg wieder zeigen, was er drauf hat. Obwohl, ein bisschen traurig sind sie in Gelsenkirchen schon. Denn beim Spiel des DFB-Teams am Montag gab es immerhin vier Treffer zu bestaunen. Dafür muss so mancher Fan der Königsblauen eine Dauerkarte haben, um so viele Buden zu sehen. Zu kreativlos agiert der Meister der Herzen von einst in der Gegenwart.

