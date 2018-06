MOMENT MAL

Ratloser Robert

Glückwunsch, Robert Lewandowski: Der Stürmer hat als erster Bayern-Spieler doch noch das Triple geschafft. Aus in der Champions League, Aus beziehungsweise Niederlage im Pokal-Finale gegen Eintracht Frankfurt und nun Aus in der Vorrunde der Fußball-WM mit Polen. Das muss ihm erstmal nachgemacht werden. Kein Tor im Turnier, aber immerhin: Die ständigen Meckereien, die er regelmäßig in der Bundesliga zeigt, hat er während der Partie gegen Kolumbien sein lassen. Dafür war das 3:0 der Südamerikaner vielleicht doch zu deutlich. „Lewa“ wirkt aktuell auf dem Spielfeld ähnlich fehl am Platz wie Sophia Thomalla in einem Kloster.

