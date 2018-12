Von Tim Straßheim

MOMENT MAL

Respekt vor dem FCB

So kurz vor dem Fest der Liebe müssen wir uns doch eingestehen: Der Respekt vor dem großen FC Bayern ist in den vergangenen Wochen etwas verloren gegangen. Die Gegner wollen plötzlich nicht mehr den Mannschaftsbus ins Tor stellen, um eine Flut an Gegentreffern zu verhindern. Selbst die Fortuna aus Düsseldorf schafft es, drei Buden in der Schlauchboot-Arena zu erzielen und bringt den deutschen Fußball-Rekordmeister damit ordentlich ins Schwimmen.

