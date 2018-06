MOMENT MAL

SGE wieder vor FCB

Mal ehrlich: Bisher gab es bei dieser Fußball-WM doch nur negative Nachrichten. Das Remis zwischen Portugal und Spanien mal ausgelassen, liefern sich selbst Horst Seehofer und Angela Merkel packendere Duelle. Um bei der Politik zu bleiben: Dass die Mexikaner ein Volk überrennen und es dabei in Angst und Schrecken versetzen können, bestätigt einen eher wenigen sympathischen Menschen in den USA, der sich in seinen eher nicht so schlauen Ideen mit einer Mauer nun noch mehr bestätigt fühlt. Die schlimmste Neuigkeit kommt aber aus Moskau: Denn das Bier geht aus! Die ersten Pub-Besitzer fürchten schon, bereits nach der Gruppenphase komplett leer getrunken zu sein, da sich die Beschaffung des Nachschubs äußerst schwierig gestaltet. Insbesondere die sehr beliebten Gerstensäfte aus dem Ausland sind nicht so schnell zu ordern. Ein Barkeeper des Old School Pub in Moskau sagt: „Die Fans trinken uns trocken. Wir haben nicht gewusst, dass die ausländischen Gäste derart viel Bier konsumieren.“ Vor allem die Südamerikaner und die Engländer seien kaum zu bändigen.

