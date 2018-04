Von Tim Straßheim

STANDPUNKT

Sauberer Abgang sieht anders aus

Kovac-Wechsel zu den Bayern

Den wichtigsten Satz sagte Eintracht-Trainer Niko Kovac bei der Pressekonferenz am Freitagnachmittag fast beiläufig: „Es gibt nicht viele Trainer und Spieler, die ein Angebot des FC Bayern bekommen.“ Eine Aussage, mit der er Recht hat. Wenn einer der besten Vereine Europas ruft, ist es legitim das Angebot anzunehmen. Egal, was er vorher in der Öffentlichkeit gesagt hat. Kovac hat es – bei allem Respekt für die Enttäuschung der Frankfurter Fans – überhaupt nicht nötig, sich rechtfertigen zu müssen. Allerdings: Er hat mit seinen schwammigen Aussagen bei der Pressekonferenz die Chance vertan, sich mit Anstand und Würde aus Frankfurt zu verabschieden.

