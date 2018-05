MOMENT MAL

Sch ... statt Liebe

Der Verein für Leibesübungen Wolfsburg passt in die Bundesliga wie Sackhüpfen zu den Olympischen Spielen. Und die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH ist ein Konstrukt, das außer der um Imagepflege und Werbung bedachten Volkswagen-AG niemand wirklich braucht. Deshalb wurde Zuschauern, die trotz Dauerkarte lieber zu Hause blieben, mit dem Entzug des Tickets gedroht. Was im Klartext wohl bedeutet hätte, dass die zum Stadionbesuch verdonnerten Werksangehörigen an Spieltagen wieder zur Arbeit statt zum öden VfL-Kick gehen müssten.

Copyright © mittelhessen.de 2018