Von Tim Straßheim

MOMENT MAL

Schande und Schmach

An diesem Dienstag gibt es in Berlin ein nicht unbedeutendes Fußballspiel. Zumindest für den Gast aus Südamerika. Für die Brasilianer gilt es, die Schande von Belo Horizonte auszumerzen. Dem Gegner, immerhin amtierender Weltmeister, kann das egal sein. Er tritt in der Bundeshauptstadt mit einer B-Elf an.

