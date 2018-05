Von Tim Straßheim

MOMENT MAL

Unser Star ist Baku

Vom Tellerwäscher zum Millionär. Wir alle kennen diesen Spruch. Und die meisten von uns kennen auch den gelernten Metzger, der es in den TV-Olymp geschafft hat. Egal, was Stefan Raab angepackt hat, es funktionierte. TV-Shows, lustige Lieder mit der Gitarre oder auch – leider – dumme Witze auf Kosten anderer. Was in den USA vielleicht gereicht hätte, um Präsident zu werden, war in Deutschland ein Quotenrenner. Mit seinem Erfolg beim Eurovision Song Contest im Jahre 2010 mit der jungen Lena hat er zudem bewiesen, dass er seinem Land auch etwas Gutes tun kann. Und es ging ja noch weiter. Nämlich mit den nationalen Vorentscheidungsveranstaltungen zum europäischen Gesangswettbewerb. Einmal hieß der Titel: Unser Star für Baku. Und genau jetzt wird dieses Moment Mal auch sportlich. Denn plötzlich reden wir von Fußball. Genauer gesagt über Ridle Baku. Dieser ist der neue Hoffnungsträger des FSV Mainz 05. Dank des Talents ist der Klassenerhalt in der Bundesliga wieder zum Greifen nahe. Als der Mainzer Coach Sandro schwarz sah und ihm vor der Partie gegen Leipzig (3:0) die Spieler ausgingen, zog er den Mittelfeldakteur kurzfristig von der U 23 zu den Profis hoch. Da war es schon egal, dass sich der 20-Jährige schon im Bus Richtung Freiburg – dort hatte die „Zweite“ ihr Regionalligaduell – befand.

Copyright © mittelhessen.de 2018